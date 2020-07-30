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17:49   30 Июля 2020
Политика

Политолог Захаров призвал жестко наказывать организаторов незаконных митингов

Политолог Захаров призвал жестко наказывать организаторов незаконных митингов

Более жестко наказывать организаторов незаконных митингов и акций призвал политолог Дмитрий Захаров.

Ленинский районный суд Владивостока арестовал на семь суток местного жителя, который был признан организатором незаконного митинга в поддержку арестованного экс-главы Хабаровского края.

Захаров в комментарии NewInfrom заявил, что считает решение суда абсолютно законным и другого быть не могло, поскольку незаконный митинг несет угрозу жизни граждан из-за ситуации с COVID-19. Собеседник издания призвал более жестко наказывать организаторов подобных акций, особенно в тех случаях, если заразились граждане.

"Поскольку пострадавшие участвовали в данном мероприятии, а организатор так или иначе несет ответственность за каждого участника", – подытожил Захаров.

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Автор: Илья Романович
#россия #наказание #митинги

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