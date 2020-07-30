Российские авиакомпании рискуют вылететь в трубу

Брюссель вновь не включил Россию в список стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы. Такая ситуация положительно сказывается на развитии внутреннего туризма нашей страны, но сильно бьет по кошельку российских авиакомпаний. Об этом «Политике сегодня» сообщил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

«Международные рейсы всегда были самыми рентабельными, и очень многие компании именно с помощью них поправляли свое финансовое положение. Естественно, любая задержка в этой ситуации не добавит перевозчикам устойчивости и хорошего настроения. У них сейчас каждая копейка на счету», — сказал эксперт.

Перелеты внутри страны могут лишь отчасти компенсировать издержки, которые принесли закрытые из-за коронавируса границы. Как отметил Адамидов, уровень доходов большей части граждан и цены на авиабилеты не способствует развитию внутренних маршрутов.

«У нашего населения доходы четвертый год не растут, и это очень сильно сказывается на авиаотрасли. Плюс много дотируемых маршрутов. Конечно, хорошо, что они дотируемые, но сверхприбыли просто нет», — объяснил эксперт.

Однако, по мнению Адамидова, не открывать границы для туристов из определенных стран – мера вынужденная, но обоснованная.

«Видимо, действительно будет вторая волна коронавируса, и чиновники решили перестраховаться и отложить открытие границ некоторых стран», — считает эксперт.

В обновленный список Евросоюза вошли 12 государств: Австралия, Канада, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Грузия, Руанда, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Таиланд, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Новая версия списка ожидается не раньше середины августа.