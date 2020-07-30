Депутат Менделевич считает, что алкозамки помогут бороться с пьянством за рулем

Алкозамки в автомобилях способны помочь в борьбе с пьяным вождением, но нужно тщательно следить за реализацией такой идеи. Такое мнение выразил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Проблема алкогольной зависимости и пьяного вождения в России существует, но борются с ней достаточно эффективно, считает депутат. Он напомнил, что при выдаче и замене водительского удостоверения человека проверяют на алкоголизм.

«Но мы мы с вами понимаем, что пьяный человек — это не только человек больной, он выпил и сел за руль. Второй инструмент – выборочная остановка сотрудниками ГИБДД водителей и проверка на опьянение. Больше у государства возможностей пресекать пьяное вождение нет», — объясняет Менделевич.

В России необходимы дополнительные инструменты для отслеживая пьяных людей за рулем, подчеркнул парламентарий. Одним из таких может стать алкозамок, массовое внедрение которого накануне обсуждалось в Минпромоторге.

«Идея алкозамков обсуждается достаточно давно. И к самим этим устройствам сейчас много вопросов. Инструменты нужны, но нужно смотреть, как новая идея будет реализована».

Однако полностью убирать алкоголь из оборота нецелесообразно. Любые ограничения приведут к возникновению подпольного рынка. В пример он привел времена, когда государства вводили «сухой закон».

«Знаем, к чему приходило», — заключил гость эфира.

Ранее эксперты не оценили идею обязательной установки алкозамков в России. Собеседники ПС уверены, что водители смогут обойти систему блокировки.