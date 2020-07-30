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17:13   30 Июля 2020
Политика

Боевики ПНС присвоили часть итальянской помощи береговой охране

Боевики ПНС присвоили часть итальянской помощи береговой охране

Финансирование ПНС Ливии Италией не принесло ожидаемых результатов. Львиная доля средств была разграблена бандформированиями. Об этом свидетельствует отчет об отношениях Рима и Триполи, опубликованный накануне, сообщает Libya 24.

Италия в этом году предоставила береговой охране так называемого Правительства национального согласия Ливии помощь в размере 10 миллионов евро. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало расследование о связи работорговцев и контрабандистов с береговой охраной ПНС. Как выяснилось, Рим в период с 2017 по 2020 годы перечислил Ливии 784,3 миллиона евро. 213 миллионов потрачены на военные цели, что весьма опрометчиво, учитывая угрозу дефолта в Италии, пишет ФАН.

Парламент Италии 16 июля одобрил возобновление субсидирования военных задач в иностранных государствах. В числе всего прочего, речь идет о поддержке береговой охраны Ливии. В докладе о двусторонних отношениях Рима и Триполи подтверждено, что большая часть средств оказалась в распоряжении незаконных вооруженных бандформирований и контрабандистов, которые причастны к торговле людьми и дестабилизации ситуации в Ливии в 2011 году.

Средства, поступающие в казну Триполи в течение последних нескольких лет из бюджета Италии и других европейских стран, никак не контролируются, что вызывает все больше вопросов к так называемому Правительству национального согласия. И это волнует Европу больше, чем ситуация с правами человека, в том числе и в центрах содержания беженцев.

Также в докладе идет речь о том, что на территории североафриканского государства находится четыре военные миссии Италии. В их числе двусторонняя миссия поддержки Ливии, миссия ООН в Ливии, миссия ЕС по пограничному контролю и миссия поддержки береговой охраны Ливии.

Помимо Италии, поддержку так называемому Правительству национального согласия оказывает также ЕС. Евросоюз направил в Триполи 100 миллионов евро, которые следовало израсходовать на закупку продуктов питания, медикаментов для лагерей беженцев. Эксперты из РФ ранее многократно отмечали, что триполитанское "правительство" требует у ЕС средства якобы для борьбы с нелегальной миграцией и обустройства лагерей беженцев. Однако на самом деле средства идут на содержание террористов и наемников.

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Автор: Юлия Яковлева
#италия #ливия #триполи #пнс

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