Финансирование ПНС Ливии Италией не принесло ожидаемых результатов. Львиная доля средств была разграблена бандформированиями. Об этом свидетельствует отчет об отношениях Рима и Триполи, опубликованный накануне, сообщает Libya 24.

Италия в этом году предоставила береговой охране так называемого Правительства национального согласия Ливии помощь в размере 10 миллионов евро. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало расследование о связи работорговцев и контрабандистов с береговой охраной ПНС. Как выяснилось, Рим в период с 2017 по 2020 годы перечислил Ливии 784,3 миллиона евро. 213 миллионов потрачены на военные цели, что весьма опрометчиво, учитывая угрозу дефолта в Италии, пишет ФАН.

Парламент Италии 16 июля одобрил возобновление субсидирования военных задач в иностранных государствах. В числе всего прочего, речь идет о поддержке береговой охраны Ливии. В докладе о двусторонних отношениях Рима и Триполи подтверждено, что большая часть средств оказалась в распоряжении незаконных вооруженных бандформирований и контрабандистов, которые причастны к торговле людьми и дестабилизации ситуации в Ливии в 2011 году.

Средства, поступающие в казну Триполи в течение последних нескольких лет из бюджета Италии и других европейских стран, никак не контролируются, что вызывает все больше вопросов к так называемому Правительству национального согласия. И это волнует Европу больше, чем ситуация с правами человека, в том числе и в центрах содержания беженцев.

Также в докладе идет речь о том, что на территории североафриканского государства находится четыре военные миссии Италии. В их числе двусторонняя миссия поддержки Ливии, миссия ООН в Ливии, миссия ЕС по пограничному контролю и миссия поддержки береговой охраны Ливии.

Помимо Италии, поддержку так называемому Правительству национального согласия оказывает также ЕС. Евросоюз направил в Триполи 100 миллионов евро, которые следовало израсходовать на закупку продуктов питания, медикаментов для лагерей беженцев. Эксперты из РФ ранее многократно отмечали, что триполитанское "правительство" требует у ЕС средства якобы для борьбы с нелегальной миграцией и обустройства лагерей беженцев. Однако на самом деле средства идут на содержание террористов и наемников.