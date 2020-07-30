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18:21   30 Июля 2020
Россия

Продажа алкоголя онлайн расширит нелегальный рынок

Продажа алкоголя онлайн расширит нелегальный рынок

Алкогольную продукцию следует убрать с полок продуктовых магазинов и перенести его продажи в сферу онлайн. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» выразил генеральный директор «Клуба профессионального алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Если людям дадут возможность торговать онлайн, это поможет снизить цены для покупателей. В сети уже есть выработанная технологическая составляющая онлайн-торговли», — уверен Черниговский.

Контроль за продажами алкогольной продукции в интернете — прерогатива Росалкогольрегулирования. За май 2020 года ведомство направило в Роскомнадзор обращения по 450 сайтам, торговавших нелегально. Черниговский призвал чиновников покончить с теневым оборотом в сети:

«Когда в магазинах бегают дети и видят отделы с алкоголем — это, конечно, неправильно. У меня есть сын. Когда я все это вижу, мне становится больно. Почему в интернете нельзя навести порядок с оборотом алкогольной продукции — загадка».

Продажа алкоголя онлайн расширит нелегальный рынок

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова рассказала «Политике Сегодня», что полный переход алкогольного рынка в онлайн спровоцирует рост числа подпольных точек с некачественным спиртным.

«Реальную пользу такая мера принесет только нелегальному рынку. С точки зрения ответственности населения, у нас все не так, как в Финляндии. Там, к примеру, жесткие ограничения по продаже алкоголя. Их не нарушают, но люди вынуждены ехать за границу, чтобы потреблять без меры алкоголь по нормальным ценам», — посетовала Цветкова.

В Финляндии установлена монополия государства на продажу алкоголя: напитки крепче 22 градусов можно купить только в магазинах Alko. Отсюда популярен алкотуризм. Финны едут за границу, в том числе и в Россию за горячительными напитками, заметила Цветкова.

Закон об онлайн-торговле алкоголем в РФ разрабатывается уже несколько лет. Последней инициативой был законопроект Минфина, который в марте 2020 года предлагал поэтапно легализовать интернет-торговлю спиртным. Проект внесли на рассмотрение правительства.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #интернет #алкоголь #онлайн #продажа #спиртное

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