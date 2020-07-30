Названа причина смерти бывшего руководителя Тайваня Ли Дэнхуэя

Бывший глава администрации Тайваня Ли Дэнхуэй умер на 98-м году жизни. Он руководил Тайванем и окрестными островами 12 лет — с 1988 по 2000 год.

Дэнхуэй умер в четверг, 30 июля, в возрасте 97 лет. Об этом сообщило Тайваньское Центральное новостное агентство со ссылкой на врачей.

Политик руководил администрацией, входящей в одноименную административную единицу Китайской Народной Республики, с 1988 по 2000 год.

По сообщениям медиков, смерть деятеля наступила в результате множественного отказа органов и септического шока.