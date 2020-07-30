СК возбудил дело из-за "тройного" голосования по поправкам к Конституции РФ в Израиле

СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного получения бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ гражданкой России и Израиля.

Следствие считает, что проживающая в Израиле гражданка России три раза проголосовала по поправкам, сообщает РИА Новости. Они трижды получила бюллетени: в посольстве РФ в Тель-Авиве, в Генеральном консульстве России в Хайфе, а третий раз женщина проголосовала электронно.

Уголовное дело возбуждено за нелегальное получение бюллетеня для общероссийского голосования. Правоохранители устанавливают местонахождение фигурантки. Расследование дела продолжается.