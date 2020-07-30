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16:38   30 Июля 2020
Общество

ВШЭ отказывается увольнять Гусейнова, оправдывавшего террористов "Норд-Оста"

ВШЭ отказывается увольнять Гусейнова, оправдывавшего террористов "Норд-Оста"

Профессор, филолог Гасан Гусейнов 19 июля прокомментировал пост журналистки Анны Наринской с мнением о теракте "Норд-Ост".

Наринская сослалась на беседу с писательницей Сьюзан Зонтаг, где та назвала теракты в Москве освободительной борьбой, а Гусейнов отметил, что считает так же: захват заложников на спектакле "Норд-Ост", где погибли 130 человек, — это эпизод "национально-освободительной борьбы чеченского народа", передает "ПолитЭксперт".

Высшая школа экономики (ВШЭ) пообещала дать оценку высказыванию Гусейнова. В объяснении они говорят о зарождении терроризма в РФ и мире. Эксперты считают, что публичное оправдание терроризма является опасным делом. Но в докладе не было ни слова о филологе Гусейнове, общественность не дождалась никаких заявлений. Профессор продолжает работать в учреждении, несмотря на возмущение СМИ.

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Автор: Василий Пименов
#норд-ост #вшэ #Гусейнов

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