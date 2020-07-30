Специальные полотна для стрит-артистов не избавят Петербург от граффити

В Смольном выступили с инициативой установить в Петербурге специальные полотна для граффитистов. Такая идея, на первый взгляд, кажется актуальной и справедливой по отношению к уличным художникам Северной столицы, которые устали бороться с «коммунальщиками», уничтожающими их творчество. «Политика сегодня» пообщалась с представителями российского стрит-арта, чтобы узнать их мнение насчет идеи.

Организатор арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина указала, что в России не существует мест, где бы уличные художники могли рисовать, не опасаясь полиции или коммунальных служб.

«Поэтому если такие места появятся, это будет хорошо — лучше, чем ничего. В таких местах художники смогут оттачивать свою художественную технику. Главное, чтобы можно было рисовать на этих конструкциях без какого-либо согласования», — надеется она.

Однако художница не верит, что «разрешенные» полотна решат конфликты из-за уничтожения стрит-арта. В частности, это касается тегов, то есть быстрого нанесения подписи граффитиста — зачастую их рисуют в общественных местах.

«Стрит-артисты все равно будут рисовать там, где они хотят, там, где они видят наиболее подходящее место для своей работы», — пояснила Анастасия.

Аналогичной точки зрения придерживается художник-граффитист Дмитрий Левочкин, рисунок которого украшает Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии. По его словам, такие конструкции все равно не избавят фасады города от рисунков.

«Граффити — это интервенция. На щитах будут рисовать начинающие, и те, кто долго рисует. Даже уверен, что будут появляться достойные работы. Но, увы, граффити в большинстве своем построено на том, что художник пишет свое имя или имя команды заявляя о себе. Поэтому, чем трудоступнее место, тем оно выше котируется среди внутренней субкультуры».

Важно и то, говорит Левочкин, как будут выглядеть эти полотна. Ведь привлекательность «холста» играет немалое значение для стрит-артиста.

«Художники — люди такие. Опытные мастера любят ровные и большие формы, а не опытным все равно. Поэтому, если создавать изначально эстетически продуманные объекты с задачей на экспозицию хороших произведений, то шанс, что проект получится, высок», — рассуждает граффитист.

Однако остается неизвестным, как уличные художники будут делить полотна между собой и кто будет это контролировать. Корреспондент ПС пытался узнать ответы на эти вопросы в петербургском комитете по градостроительству, но там не смогли уточнить нюансы инициативы. Как писала пресс-служба комитета, конструкции будут двух видов: временные и постоянные. Концепцию поддержали и бизнесмены.

Граффитист Дмитрий Левочкин заверил: властям не нужно переживать по поводу того, как художники будут делить площадки. Уличное искусство временно, а значит украсить конструкции своими рисунками успеют все.

«Все прекрасно понимают, что кто-то придет и перекрасит [чужое граффити] своей работой. Экспозиция все равно будет меняться. Вот я бы рекомендовал вести фотофиксацию архива. Вот эта практика была бы очень интересной», — предложил художник.

Осенью прошлого года депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок рассказал о возможной легализации стрит-арта. Но, по его словам, необходим не закон о легализации, а свод четких и понятных правил, какой рисунок можно оставить, а какой — немедленно закрасить.