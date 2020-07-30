Домашний арест Ефремова продлили до 22 января

Адвокат Александр Добровинский отметил, что артисту Михаилу Ефремову отказали в возможности совершать двухчасовые прогулки на улице.

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста для актера Михаила Ефремова. Актер будет находиться дома до 22 января.

Михаил Ефремов стал виновником ДТП, которое произошло в Москве 8 июня. В этой аварии погиб водитель Сергей Захаров, мужчина умер в больнице от полученных травм. Некоторые друзья актера уверены, что за вклад в культуру Ефремов должен получить снисхождение от суда. Однако эксперты и многие знаменитости отмечают, что за смерть человека вне зависимости от заслуг перед страной актер должен понести наказание по всей строгости.