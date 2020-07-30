Очередное расчлененное тело обнаружено в Москве

Московские строители нашли человеческие останки во время работ в расселенном здании в Текстильщиках. Расчлененное тело было обнаружено в ходе демонтажа перегородок. Выясняются обстоятельства происшествия.

Рабочие обнаружили части тела человека во время строительных работ в заброшенном историческом здании в Москве, передает "Комсомольская правда".

Оперативные службы прибыли на место происшествия. Останки переданы для проведения судмедэкспертизы. Принадлежность останков не выяснена, в данный момент установить личность погибшего не представляется возможным, уточнили в правоохранительных органах.

Ранее в Петербурге были найдены расчлененные останки украинского рэпера Энди Картрайта. Его разделила на части жена музыканта, она первая обнаружила труп. Тело направлено на экспертизу, первое исследование версию о смерти в результате передозировки наркотиками не подтвердило.