Власти Белоруссии могли срежиссировать историю с задержанными в республике российскими гражданами, считает автор Telegram-канала Nexta. По его словам, санаторием, где произошло задержание, руководит лучший друг "кровавого" Шеймана.

Белорусские правоохранители в здравнице под Минском задержали 32 российских граждан, еще один россиянин был задержан в южной части страны. Все россияне были допрошены, однако обвинений им не предъявили. Некоторые из задержанных имели два гражданства - РФ и Украины. Несмотря на отсутствие доказательств, российских граждан тут же причислили к ЧВК "Вагнер".

По словам автора Telegram-канала Nexta, большинство россиян были задержаны в санатории "Белорусочка", расположенном недалеко от Дворца независимости.

"Выбор санатория для места постановки продиктован крайне простым фактом. Руководит здравницей лучший друг "кровавого" Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Савицкий Святослав Федорович", — заявил автор Telegram-канала Nexta, слова которого приводит журнал "Слово и дело".

О том, что имела место постановка, говорит и тот факт, что санаторий принадлежит Фонду профсоюзов Белоруссии. Организацией руководит Михаил Орда, который также возглавляет предвыборный штаб президента Белоруссии Александра Лукашенко, баллотирующегося на шестой президентский срок. И, вероятно, "совершенно случайно" Орда посетил "Белорусочку" всего за сутки до операции по задержанию россиян.

Некоторые эксперты в свою очередь полагают, что инцидент с задержанием россиян был срежиссирован Западом, который пытается испортить отношения между Россией и Белоруссией.

Ранее журналист-международник Аббас Джума отметил, белорусские правоохранители задержали сотрудников ЧВК "Мар", которые не имеют никакого отношения к ЧВК "Вагнер".