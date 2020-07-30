Совещание президента РФ Владимира Путина с руководством Иркутской области прошло сегодня в режиме видеоконференции. Кроме экологической ситуации в Усолье-Сибирском, были обсуждены и другие проблемы региона.

Катастрофическое наводнение 19 июня 2019 года произошло в городе Тулуне в Иркутской области, где вода залила 887 домов, в которых проживал 1771 человек. Восстановительные работы в городе и окрестностях продолжаются до сих пор, о чем главе государства сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, попросивший Владимира Путина самого приехать в Тулун и посмотреть. Как сообщает ТАСС, президент РФ ответил на просьбу согласием.