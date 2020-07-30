Экономист возразил Собчак, назвавшей идиотами россиян с рублевыми сбережениями

Валютные накопления не всегда выгодны с экономической точки зрения, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Экономист объяснил «Политике Сегодня», почему не права телеведущая Ксения Собчак, назвавшая «идиотами» россиян, которые хранят сбережения в рублях.

Доллар, хоть и является более сильной валютой, не всегда растет к рублю, заметил Колганов. В условиях, когда отечественная валюта укрепляется, рублевые сбережения оказываются более эффективными. Кроме того, курс доллара на рынке непостоянен: он колеблется как вверх, так и вниз. Для неопытных инвесторов покупка валюты может оказаться невыгодной, считает экономист.

«Они могут неправильно оценить ситуацию, купить валюту по невыигрышному курсу и таким образом понести потери», — говорит эксперт.

Желающим сохранить и приумножить свои сбережения россиянам экономист посоветовал часть денег хранить в рублях, а часть — в другой валюте, в зависимости от их потребностей.

«Если люди ездят в деловые или турпоездки в Китай, логично держать деньги в юанях. Если часто путешествуют по Европе, тогда лучше евро. При частых поездках в неевропейские страны, где выгоднее на местную валюту менять доллары, часть сбережений лучше держать в долларах США. Такая стратегия объективна. Огульно обвинять в глупости тех, кто имеет рублевые сбережения — это неправильно», — заключил эксперт.

Ранее 30 июля журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», — задалась риторическим вопросом Собчак в Telegram-канале.

Вопрос предваряла публикация данных о курсе валют: доллар вырос на 80 копеек — до 73,38 руб., евро — на 67 копеек — до 86,27 руб. Официальный курс ЦБ на 31 июля: доллар — 73,36 руб., евро — 86,25.