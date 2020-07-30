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16:01   30 Июля 2020
Политика

Президентские выборы в США могут перенести

Президентские выборы в США могут перенести

Президентские выборы в США могут перенести, об этом в Twitter написал действующий лидер Америки Дональд Трамп. По его словам, выборы можно отложить на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать голосования по почте.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2020 года. От республиканцев баллотируется нынешний глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, от демократов собирается выдвигаться Джо Байден. Кроме того, о желании вступить в президентскую гонку объявил рэпер Канье Уэст.

Ранее Трамп заявил, что не понимает, почему США должны защищать Германию от России, сообщает RT.

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Автор: Илья Романович
#сша #выборы #трамп

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