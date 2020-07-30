Общероссийское объединение пассажиров попросило о запрете продажи ряда билетов "Аэрофлота"

Общероссийское объединение пассажиров попросило Росавиацию запретить "Аэрофлоту" продажу билетов в государства, авиасообщение с которыми в настоящий момент закрыто. Автором соответствующего письма стал председатель объединения Илья Зотов.

Он адресовал свое письмо первому заместителю министра российского транспорта, главе Росавиации Александру Нерадько.

Накануне, 29 июля 2020 года, "Аэрофлот" рассказал, что всем прибывающим в Россию гражданам страны необходимо до вылета заполнить специальную форму, которую можно найти на портале госуслуг. В течение трех суток с момента прибытия на территорию государства важно загрузить в ранее заполненную анкету свои результаты тестирования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.