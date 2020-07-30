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16:40   30 Июля 2020
Весь мир

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Оговорка главы Пентагона о новой войне лишила дара речи российского дипломата

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции выразил уверенность, что Германия обязана наращивать военный потенциал, а страны Североатлантического альянса — прикладывать все силы, чтобы «избегать мира в Европе».

«Германия, на мой взгляд, самая богатая страна Европы. Ее расходы на оборону можно и следует увеличить. Я очень даже публично, а также в частных беседах с коллегами, отмечал, насколько важно в рамках НАТО и любых других альянсов разделять бремя расходов, чтобы мы все могли сдерживать Россию и избегать мира в Европе», - заявил Эспер.

Профессор Дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров не сразу подобрал слова для комментария заявления главы оборонного ведомства США.

«Даже не знаю, что сказать, — растерялся дипломат. – Эспер часто делает заявления, которые говорят нам: такие же настроения существуют и в Белом доме. А "избегать мира в Европе"… Это что значит, готовиться к войне? Как можно делать такие заявления человеку, который отвечает за вооруженные силы огромной страны? Тут можно просто потерять дар речи».

Военный дипломат потерял дар речи после заявления главы Пентагона

Винокуров напомнил, что сейчас Запад активно использует антироссийские высказывания, как дипломатический инструмент. Профессор академии МИД РФ признался, что после слов Эспера о ненадобности «мира в Европе», вряд ли что-то сможет его удивить в сфере международной политики.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что Пентагон намерен перебросить войска ближе к границам России для ее «сдерживания». Военный эксперт Юрий Лебедев объяснил этот шаг переходом Запада от информационной войны к реальным действиям.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #европа #пентагон #дипломат

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