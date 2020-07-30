Чебыкин надеется на скорое возвращение социологов в преддверии премьеры "Шугалей-2"

Российский фильм "Шугалей-2" является мощной моральной поддержкой семьям ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заявил депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, более года удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме "Митига". Фильм "Шугалей" и его продолжение, которое выйдет на экраны осенью, не только дополнит усилия дипломатов по освобождению российских граждан, но и окажет моральную поддержку семьям Шугалея и Суэйфана. Об этом в беседе с журналистами "Слово и Дело" заявил депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин.

Российские ученые прибыли в Ливию весной прошлого года по официальному приглашению для проведения социологического исследования. Однако их похитили террористы и поместили в неофициальную тюрьму "Митига".

В мае этого года на экраны вышла документальная картина "Шугалей", которая рассказывает о судьбе россиян, оказавшихся узниками террористов в Ливии. Лента основана на реальных событиях. Фильм вызвал широкий общественный резонанс. Чебыкин уверен, что фильм можно считать дополнением к мерам, принятым для освобождения российских социологов.

"Максима Шугалея я знаю лично, знаю, что это человек, который наполнен патриотическими чувствами и очень серьезно отдается работе. Поэтому, конечно, необходимо и МИДу серьезнее относиться к ситуации. Хотя, насколько я знаю, и консул наш пытался встретиться с ними, его просто не пускали. Но опять же, о наших ребятах фильм должен показываться, к тому же обязательно нужно поддержать их семьи", – заявил депутат петербургского ЗакСа.

Вторая часть фильма "Шугалей" также содержит документальную составляющую. Зрители ожидают счастливой развязки. По словам Чебыкина, решение проблемы с удерживанием россиян в плену уже не за горами, российские дипломаты предпринимают все возможные меры, чтобы ускорить освобождение социологов. Об этом говорит и недавнее интервью Шугалея.