Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском

Усолье-Сибирскому дано три месяца на то, чтобы решить экологические проблемы в городе. Соответствующее указание его властям дал президент РФ Владимир Путин, ударив кулаком по столу.

На территории города, расположенного в Иркутской области, работало большое химическое предприятие. Груз экологических проблем в Усолье-Сибирском накапливался с 1930-х годов, так как там никто толком этим не занимался, обозначил Путин. В настоящее время объекты хранения отходов химпроизводства находятся в аварийном состоянии.