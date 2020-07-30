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 Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском

Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском
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15:04   30 Июля 2020
Политика

Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском

Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском

Усолье-Сибирскому дано три месяца на то, чтобы решить экологические проблемы в городе. Соответствующее указание его властям дал президент РФ Владимир Путин, ударив кулаком по столу.

На территории города, расположенного в Иркутской области, работало большое химическое предприятие. Груз экологических проблем в Усолье-Сибирском накапливался с 1930-х годов, так как там никто толком этим не занимался, обозначил Путин. В настоящее время объекты хранения отходов химпроизводства находятся в аварийном состоянии.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #экология #Усолье-Сибирское

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