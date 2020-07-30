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Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

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14:43   30 Июля 2020
Политика

Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу возглавит Леонид Кравчук.

По словам экс-президента Украины, он решил сделать что-то, чтобы ускорить мир в ДНР и ЛНР.

"Я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился", — цитирует Кравчука телеканал "Украина-24".

Ранее делегацию Киева в контактной группе возглавлял Леонид Кучма.

RT сообщил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак высказался о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #кравчук

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