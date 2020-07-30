Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу
Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу возглавит Леонид Кравчук.
По словам экс-президента Украины, он решил сделать что-то, чтобы ускорить мир в ДНР и ЛНР.
"Я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился", — цитирует Кравчука телеканал "Украина-24".
Ранее делегацию Киева в контактной группе возглавлял Леонид Кучма.
RT сообщил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак высказался о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе.