Дипломат Борисенко: Россия не будет создавать в Ливии военную базу

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко опроверг заявление боевиков так называемого Правительства национального согласия о намерении России создать военную базу в Ливии. Москва никогда не обсуждала этот вопрос с ливийской стороной.

Россия не направляла запросов, касающихся создания военной базы или морского пункта базирования в Ливии и не обсуждала этот вопрос с ливийскими властями, уточнил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

"У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось", — подчеркнул дипломат.

Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага ранее заявил, что РФ якобы собирается создать две военные базы на территории Ливии. "Министр" также подчеркнул, что базы якобы будут расположены близ портового города Сирт и военного аэродрома Аль-Джуфра. Об этом Башага заявил на фоне подготовки боевиков ПНС к наступлению на Сирт, который сейчас контролирует Ливийская национальная армия. Как отметили в ЛНА, к Сирту уже стянуты значительные силы, сейчас там находится около 10 тысяч наемников, пишет Федеральное агентство новостей.

Турция, США и западные СМИ периодически заявляют о присутствии в североафриканском государстве ЧВК "Вагнер", хотя никаких доказательств не приводится.