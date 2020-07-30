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Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

 Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском
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14:39   30 Июля 2020
Политика

Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском необходимо экстренно изолировать, заявил российский президент Владимир Путин.

В ходе совещания по экологической ситуации в Иркутской области он также подчеркнул, что на промплощадку необходимо будет поставить охранников из числа Росгвардии.

Груз экологических проблем в Усолье-Сибирском накапливался в городе с 1930-х годов, так как там работало крупное химическое предприятие. В текущий период объекты хранения химпроизводства находятся в аварийном состоянии, обозначил Путин.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #иркутская область #Усолье-Сибирское

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