Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском необходимо экстренно изолировать, заявил российский президент Владимир Путин.

В ходе совещания по экологической ситуации в Иркутской области он также подчеркнул, что на промплощадку необходимо будет поставить охранников из числа Росгвардии.

Груз экологических проблем в Усолье-Сибирском накапливался в городе с 1930-х годов, так как там работало крупное химическое предприятие. В текущий период объекты хранения химпроизводства находятся в аварийном состоянии, обозначил Путин.