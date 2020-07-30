Суд в Москве отказался рассекречивать имена прокуроров из сталинских "троек"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Не МРОТом единым. Эксперты оценили идею трудоустроить молодежь за счет бюджета

Не МРОТом единым. Эксперты оценили идею трудоустроить молодежь за счет бюджета

 Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда

Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда
Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

 Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта
Не МРОТом единым. Эксперты оценили идею трудоустроить молодежь за счет бюджета

Не МРОТом единым. Эксперты оценили идею трудоустроить молодежь за счет бюджета

 Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда

Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда
Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

 Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта
14:35   30 Июля 2020
Происшествия

Суд в Москве отказался рассекречивать имена прокуроров из сталинских "троек"

Суд в Москве отказался рассекречивать имена прокуроров из сталинских "троек"

Суд отказался предоставлять информацию об 11 прокурорах, которые участвовали в работе сталинских "троек".

Участники "Мемориала" обратились в суд с просьбой предоставить данные о прокурорах, они запрашивали сведения для справочника, сообщает "Говорит Москва".

"Мемориал" получил отказ на свою просьбу. Генпрокуратура РФ руководствовалась законом о персональных данных, который запрещает раскрывать информацию о человеке без его одобрения или согласия родственников.

Общественники не согласились с решением Генпрокуратуры, потому что законодательство разрешает публиковать сведения для научной деятельности. По их мнению, закон о персональных данных не распространяется на информацию об участии "троек".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#суд #москва #мемориал #прокуроры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...