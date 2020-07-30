Суд в Москве отказался рассекречивать имена прокуроров из сталинских "троек"

Суд отказался предоставлять информацию об 11 прокурорах, которые участвовали в работе сталинских "троек".

Участники "Мемориала" обратились в суд с просьбой предоставить данные о прокурорах, они запрашивали сведения для справочника, сообщает "Говорит Москва".

"Мемориал" получил отказ на свою просьбу. Генпрокуратура РФ руководствовалась законом о персональных данных, который запрещает раскрывать информацию о человеке без его одобрения или согласия родственников.

Общественники не согласились с решением Генпрокуратуры, потому что законодательство разрешает публиковать сведения для научной деятельности. По их мнению, закон о персональных данных не распространяется на информацию об участии "троек".