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14:24   30 Июля 2020
Общество

Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда

Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, прибыл в Пресненский суд, где сегодня, 30 июля, состоится очередное заседание по его делу. При этом артист отказался от каких-либо комментариев, проигнорировав все вопросы от СМИ.

Правоохранители доставили Ефремова в суд, куда уже прибыл его адвокат Эльман Пашаев. Заседание по делу актера должно состояться сегодня, 30 июля, в 14:15 по московскому времени. До начала слушания журналисты попытались задать подсудимому несколько вопросов, однако Ефремов как и прежде не стал общаться с представителями прессы.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. В тот день Ефремов врезался в машину, за рулем которой сидел Сергей Захаров. В результате столкновения рязанец погиб. Вскоре после этого родственники Захарова заявили, что будут добиваться строгого наказания для актера. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов поддержал намерение семьи погибшего мужчины, а также призвал суд не делать скидку Ефремову за его известность.

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Автор: Илья Романович
#суд #дтп #журналисты #ефремов

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