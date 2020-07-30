ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Екатеринбурге и изъяла оборудование

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Свердловской области ликвидировали нарколабораторию в Екатеринбурге. О случившемся доложили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Крупную лабораторию ликвидировали при обследовании коттеджа, арендуемого задержанным лицом. При обследовании были обнаружены запрещенные вещества и специальные инструменты для их производства. Все это было изъято.

По заключению специалистов, вещества оказались синтетическими наркотическими средствами.