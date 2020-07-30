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Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда
Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

 Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

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14:22   30 Июля 2020
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Екатеринбурге и изъяла оборудование

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Екатеринбурге и изъяла оборудование

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Свердловской области ликвидировали нарколабораторию в Екатеринбурге. О случившемся доложили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Крупную лабораторию ликвидировали при обследовании коттеджа, арендуемого задержанным лицом. При обследовании были обнаружены запрещенные вещества и специальные инструменты для их производства. Все это было изъято.

По заключению специалистов, вещества оказались синтетическими наркотическими средствами.

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Автор: Василий Пименов
#екатеринбург #фсб #наркотики

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