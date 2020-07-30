Госдеп США раскритиковал Польшу из-за жадности по отношению к евреям

Госдепартамент США раскритиковал Польшу за то, что местные власти не торопятся возмещать пострадавшим во время Холокоста похищенную собственность. Агентство Associated Press передает слова американского госсекретаря Майка Помпео, который призвал польское руководство разобраться с чужим имуществом.

«Прошло много времени, и необходимо срочно принять меры», — заявил глава Госдепа.

В докладе Госдепартамента сказано, что из пяти с половиной тысяч требований о возвращении имущества хозяевам, Варшава отклонила половину. Кандидат исторических наук, доцент СПБГАСУ Евгений Гурьев считает, что Польша не хочет лишний раз указывать на свою причастность к массовому истреблению евреев.

«Если страна возвращает имущество, значит она признает факт захвата чужой собственности. Соответственно и причастность к Холокосту Польша тоже будет вынуждена признать. Причем даже к послевоенному Холокосту. Ведь когда евреи вернулись в страну после окончания войны, они обнаружили, что их жилища заняты, их имущество расхищено. Попытки вернуть свое имущество встретили яростное сопротивление со стороны польского населения», — рассказал историк.

Подобные настроения процветают в Польше до сих пор, считает Гурьев. Со стороны правительства их диктует националистическая правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Нынешний президент Анджей Дуда является более нейтральной политической фигурой, отметил кандидат исторических наук. Однако из-за преобладания правых в польском парламенте, глава государства вынужден считаться с их мнением.

Сейчас Варшава не будет признавать геноцид, который имел место в стране в годы Второй мировой войны. Это противоречит официальной позиции Польши, которая стремится выдать себя за «жертву сговора» нацистской Германии и СССР, объяснил Гурьев.

«Зачем им признавать, что они вели себя немногим лучше нацистов по отношению к определенному этническому меньшинству?», — добавил эксперт.

Наряду с Польшей и другими странами Центральной и Восточной Европы под обвинения Госдепартамента США попала и Россия. По мнению американских политиков, Москва также не спешит исследовать вопрос о присвоенных в годы войны произведениях искусства и ценностях других государств. Гурьев обратил внимание, что от аналогичных обвинений США предусмотрительно отгородились законодательством.

«Многое из того, что было вывезено в еще нацистскую Германию, впоследствии оказалось в частных коллекциях американцев. А войска США вывезли огромное количество трофеев. Но у них там работает право неприкосновенности частной собственности, а уж как это собственность к тебе попала – вопрос вторичный», — заключил историк.

Всего в докладе Госдепартамента упоминаются 46 стран, которые участвовали в подписании «Терезинской декларации». Это итоговый документ Международной конференции по имуществу жертв Холокоста, принятый в 2009-м году в Праге. США озвучили свои претензии также в адрес Украины, Белоруссии, Хорватии и Литвы.