Владимир Соловьев считает странной ситуацию с задержанием членов ЧВОК "Мар" в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии россияне являются представителями ЧВОК "Мар" и не имеют отношения к ЧВК "Вагнер", об этом в эфире своего ток-шоу заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Накануне под Минском задержали 32 граждан России, еще одного — на юге республики. Как сообщают местные СМИ, все они якобы являются членами ЧВК "Вагнер" и прибыли в Белоруссию, чтобы дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами, намеченными на 9 августа. Обвинений задержанным не предъявили, а у некоторых при себе были паспорта граждан Украины. Подтверждений тому, что задержанные действительно являются представителями ЧВК "Вагнер", нет.

Как считает Соловьев, если бы переброска ЧВК осуществлялась через территорию республики, контакты бы держались по линии спецслужб. Но в Совбезе Белоруссии заявили, что Москва не сообщала Минску о переброске сил ЧВК.

"Судя по всему, они имеют отношение к ЧВОК, которые не имеют отношения ни к чему, это какая-то компания "Мар". Поэтому и вся эта ситуация выглядит более чем странной. Получается, что никто из задержанных никакого отношения к ЧВК "Вагнер" не имеет. Просто охранники", — цитирует "Соловьева "НьюИнформ".

Соловьев также обратил внимание на данные канала Reverse Side of the Medal, где сообщалось, что задержанные являются сотрудниками ЧВОК "Мар" и на допросе признались, что ехали в Турцию.