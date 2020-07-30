Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Домашний арест Ефремова продлили до 22 января

Домашний арест Ефремова продлили до 22 января

 Задержание россиян под Минском могло быть срежиссировано властями Белоруссии

Задержание россиян под Минском могло быть срежиссировано властями Белоруссии
Госдеп США раскритиковал Польшу из-за жадности по отношению к евреям

Госдеп США раскритиковал Польшу из-за жадности по отношению к евреям

 Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском

Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском
Президентские выборы в США могут перенести

Президентские выборы в США могут перенести

 Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии
Домашний арест Ефремова продлили до 22 января

Домашний арест Ефремова продлили до 22 января

 Задержание россиян под Минском могло быть срежиссировано властями Белоруссии

Задержание россиян под Минском могло быть срежиссировано властями Белоруссии
Госдеп США раскритиковал Польшу из-за жадности по отношению к евреям

Госдеп США раскритиковал Польшу из-за жадности по отношению к евреям

 Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском

Путин ударил кулаком по столу, обозначив сроки решения проблемы в Усолье-Сибирском
Президентские выборы в США могут перенести

Президентские выборы в США могут перенести

 Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии
15:38   30 Июля 2020
Россия

В «Сильной России» призвали не менять правила медосмотра водителей без широкого обсуждения

В «Сильной России» призвали не менять правила медосмотра водителей без широкого обсуждения

Новые правила медицинского освидетельствования водителей не должны создавать дополнительных проблем гражданам, считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. В комментарии «Политике Сегодня» он призвал обсудить инициативу на общественном уровне.

«Сейчас многие не проходят медобследование, а просто покупают справку. Если Минздрав не наведет порядок и не решит эту проблему, все нововведения пользы не принесут. Важно, чтобы они не увеличили стоимость медкомиссии и не создали дополнительных проблем людям. Этот вопрос должен пройти общественное обсуждение с экспертным сообществом», - сказал Цветков.

Ранее замминстра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что к концу 2020 года будут готовы изменения в правила медицинского освидетельствования водителей.

«Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — заявил чиновник РИА Новости.

По новому порядку, если во время осмотра нарколог обнаружит симптомы алкоголизма или наркомании, автомобилиста обяжут сдать дополнительный анализ. Изначально правила должны были вступить в силу 1 июля, но в Минздраве перенесли их введение на 2021 год..

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#водители #минздрав #сильная россия #медосвидетельствование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...