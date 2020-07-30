В «Сильной России» призвали не менять правила медосмотра водителей без широкого обсуждения

Новые правила медицинского освидетельствования водителей не должны создавать дополнительных проблем гражданам, считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. В комментарии «Политике Сегодня» он призвал обсудить инициативу на общественном уровне.

«Сейчас многие не проходят медобследование, а просто покупают справку. Если Минздрав не наведет порядок и не решит эту проблему, все нововведения пользы не принесут. Важно, чтобы они не увеличили стоимость медкомиссии и не создали дополнительных проблем людям. Этот вопрос должен пройти общественное обсуждение с экспертным сообществом», - сказал Цветков.

Ранее замминстра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что к концу 2020 года будут готовы изменения в правила медицинского освидетельствования водителей.

«Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — заявил чиновник РИА Новости.

По новому порядку, если во время осмотра нарколог обнаружит симптомы алкоголизма или наркомании, автомобилиста обяжут сдать дополнительный анализ. Изначально правила должны были вступить в силу 1 июля, но в Минздраве перенесли их введение на 2021 год..