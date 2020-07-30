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 Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда

Ефремов отказался от общения с журналистами у здания Пресненского суда
Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Кравчук сменит Кучму в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу

 Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Путин заявил о высокой необходимости изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта
13:38   30 Июля 2020
Общество

Путин начал совещание по экологической ситуации в Иркутской области

Путин начал совещание по экологической ситуации в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин обсуждает ситуацию со складом химотходов в Усолье-Сибирском.

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экологической обстановке в Усолье-Сибирском, который расположен в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с представителями СМИ.

В последние 50 лет в регионе скапливались отходы химического производства. Президент акцентирует особое внимание на том, что проблемой склада отходов никто не занимался длительное время. Ситуация, по словам лидера нации, фактически замалчивалась.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #песков #совещание #экология

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