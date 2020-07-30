Путин начал совещание по экологической ситуации в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин обсуждает ситуацию со складом химотходов в Усолье-Сибирском.

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экологической обстановке в Усолье-Сибирском, который расположен в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с представителями СМИ.

В последние 50 лет в регионе скапливались отходы химического производства. Президент акцентирует особое внимание на том, что проблемой склада отходов никто не занимался длительное время. Ситуация, по словам лидера нации, фактически замалчивалась.