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13:29   30 Июля 2020
Общество

Армен Гаспарян призвал наказать Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР

Армен Гаспарян призвал наказать Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР

Ответственность за гибель российских журналистов в ЦАР несет беглый олигарх Михаил Ходорковский, так как именно он отправил людей на смерть, заявил публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, призвав наказать виновника преступления.

Трое российских журналистов - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев - были убиты на территории Центральноафриканской Республики 30 июля 2018 года. В ЦАР они находились по заданию Центра управления расследованиями опального олигарха Михаила Ходорковского, пишет iReactor.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Ходорковский, пославший журналистов на смерть в ЦАР, готовил провокацию, в которой в результате обвинили Россию. Судьба журналистов могла быть предопределена еще до того, как они сели в самолет в России.

Об этом говорит и то, что журналисты прибыли в ЦАР по туристической визе, и тот факт, что документы у них были поддельные. Кроме того, россиян проинструктировали давать взятки каждому, у кого появятся вопросы относительно их визита в Центральноафриканскую Республику.

Расследование убийства трех российских журналистов, погибших более двух лет назад, до сих пор не завершено, несмотря на то, что виновные - Михаил Ходорковский и главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин - уже известны. Однако наказания они пока избегают.

Запад не желает выдавать России Ходорковского, подчеркнул публицист Армен Гаспарян.

"Фамилия человека, который точно руководил отправкой журналистов в ЦАР — это Ходорковский. На данный момент правовых возможностей привлечь его к ответственности я не вижу. Совершенно очевидно, что он не приедет в Россию, а Запад его не выдаст в силу понятных причин", - подчеркнул Гаспарян.

По мнению публициста, Ходорковский избежит ответственности за убийство россиян в Африке.

Стоит отметить, что Ходорковский причастен не только к убийству журналистов в ЦАР. Однако уголовные дела в отношении беглого олигарха никак не отражаются на отношении к нему либеральной тусовки, которая идет на поводу у Ходорковского.

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Автор: Ирина Большунова
#ходорковский #цар #убийство журналистов

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