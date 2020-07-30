Правоохранители сообщили, что во время пандемии коронавируса количество фейков в интернете существенно возросло. Заблокировано более четырех тысяч сайтов с информацией, не соответствующей действительности.

Каждый третий из интернет-фейков содержит информацию, связанную с коронавирусом, следует из данных Генпрокуратуры РФ за 2020 год.

Ведомство начало публиковать сводки по борьбе с фейковыми новостями о COVID-19 в российских регионах. Авторы вбросов писали, что вируса "не существует", либо оперировали данными, направленными на преувеличение масштабов ситуации.