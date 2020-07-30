Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Россия пока не располагает полной информацией о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли послужить причиной для их задержания в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Кремль видит официальные заявления Минска о якобы причастности российских граждан к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии. 30 июля российский посол проводит диалог с белорусским Министерством иностранных дел. Предполагается, что по этому каналу Москва сможет получить исчерпывающую информацию о случившемся.

Песков особенно подчеркнул факт того, что Россия ни ком образом не пытается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, так как два государства являются союзниками.

Ранее в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 граждан РФ в пансионате под Минском, а также об одном россиянине на юге страны.