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Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

 Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян
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13:23   30 Июля 2020
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Россия пока не располагает полной информацией о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли послужить причиной для их задержания в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Кремль видит официальные заявления Минска о якобы причастности российских граждан к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии. 30 июля российский посол проводит диалог с белорусским Министерством иностранных дел. Предполагается, что по этому каналу Москва сможет получить исчерпывающую информацию о случившемся.

Песков особенно подчеркнул факт того, что Россия ни ком образом не пытается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, так как два государства являются союзниками.

Ранее в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 граждан РФ в пансионате под Минском, а также об одном россиянине на юге страны.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #песков #белоруссия

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