Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Общение по телефону между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по ситуации с задержанием россиян в Минске пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Между двумя странами есть много самых разных коммуникационных каналов, в том числе по линии правоохранительных ведомств. В Кремле надеются, что их окажется достаточно для разрешения инцидента, отметил Песков.