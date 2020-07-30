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Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

 Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян
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13:17   30 Июля 2020
Политика

Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Общение по телефону между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по ситуации с задержанием россиян в Минске пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Между двумя странами есть много самых разных коммуникационных каналов, в том числе по линии правоохранительных ведомств. В Кремле надеются, что их окажется достаточно для разрешения инцидента, отметил Песков.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #лукашенко

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