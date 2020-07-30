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Армен Гаспарян призвал наказать Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР

Армен Гаспарян призвал наказать Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР

 Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах

Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах
Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

 Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

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 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

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13:10   30 Июля 2020
Политика

Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат

Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат

Европе будет спокойнее без американских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя их вывод с территории Германии.

Он подчеркнул, что чем меньше представителей американской армии на территории Европы, тем там спокойнее.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #германия #песков

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