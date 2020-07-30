Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат

Европе будет спокойнее без американских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя их вывод с территории Германии.

Он подчеркнул, что чем меньше представителей американской армии на территории Европы, тем там спокойнее.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.