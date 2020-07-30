Органы опеки изъяли ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта

Ребенка украинского репера Энди Картрайта изъяли органы опеки, жена рэпера была задержана после его смерти. Сожительница музыканта расчленила его тело в петербургской квартире, чтобы скрыть смерть супруга.

Украинского репера Энди Картрайта нашла мертвым его жена 27 июля в квартире на Невском проспекте. Женщина хотела скрыть смерть супруга и разделила его тело на части, сложив в пакеты. Позднее об инциденте сообщил в полицию адвокат жены музыканта.

Органы опеки приняли решение об изъятии ребенка погибшего рэпера.

Причиной смерти музыканта, предположительно, стала передозировка наркотиками. Возбуждено уголовное дело по факту смерти артиста.