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13:05   30 Июля 2020
Происшествия

Органы опеки изъяли ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта

Органы опеки изъяли ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта

Ребенка украинского репера Энди Картрайта изъяли органы опеки, жена рэпера была задержана после его смерти. Сожительница музыканта расчленила его тело в петербургской квартире, чтобы скрыть смерть супруга.

Украинского репера Энди Картрайта нашла мертвым его жена 27 июля в квартире на Невском проспекте. Женщина хотела скрыть смерть супруга и разделила его тело на части, сложив в пакеты. Позднее об инциденте сообщил в полицию адвокат жены музыканта.

Органы опеки приняли решение об изъятии ребенка погибшего рэпера.

Причиной смерти музыканта, предположительно, стала передозировка наркотиками. Возбуждено уголовное дело по факту смерти артиста.

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Автор: Руслан Неглинный
#ребенок #жена #опека #Энди Картрайт

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