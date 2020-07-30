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14:31   30 Июля 2020
Россия

Не МРОТом единым. Эксперты оценили идею трудоустроить молодежь за счет бюджета

Не МРОТом единым. Эксперты оценили идею трудоустроить молодежь за счет бюджета

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) задумались о будущем выпускников российских вузов. Директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин предложил поощрять работодателей субсидиями из федерального бюджета в размере до трех МРОТ (около 36 тысяч рублей) за трудоустройство вчерашних студентов. Опрошенные «Политикой Сегодня» эксперты оценили идею скептически.

Ведущий инвестиционный аналитик Леонид Делицын связал идею с необходимостью поддержки высокотехнологичных компаний и развития цифровой экономики.

«Работа в службах доставки еды, например, не та сфера, где бы государство хотело видеть наших выпускников. Я думаю, оно хотело бы, чтобы эти молодые люди работали в Google, Microsoft и так далее. И не садились на "удаленку", чтобы работать на какие-нибудь зарубежные корпорации», — высказал свое мнение эксперт.

Аналитик Делицын: Россия нуждается в кадрах для развития цифровой экономики

Представитель ОНФ предлагает следующую схему поддержки бизнеса: получить субсидию работодатель сможет по истечении одного года, при условии, что сотрудник проработает по полученной специальности этот срок. Главная цель, которую обозначил Семин — помочь с трудоустройством выпускникам в период пандемии коронавируса.

Однако, если речь идет о поддержке IT-бизнеса, то по мнению Леонида Делицына, ему невыгодно брать на работу молодых сотрудников. Прибыль таких компаний несоизмерима со скромными суммами МРОТ.

«Дело в том, что сотрудник такой компании как "Яндекс", например, приносит ей около 15 миллионов рублей в год. Он очень эффективен. Это намного больше, чем приносят специалисты обычных отраслей. Поэтому если конечная цель в том, чтобы удержать мозги в российских цифровых технологиях, то, наверное, меры должны быть какие-то другие», — считает он.

Упомянутые субсидии в размере трех МРОТ могут послужить на благо компаний с небольшим штатом и скромными зарплатами. Впрочем, большинство молодых специалистов стремится за большим рублем.

Аналитик Делицын: Россия нуждается в кадрах для развития цифровой экономики

Заслуженный экономист России, доктор экономических наук Андрей Марголин находит эффективной альтернативой льготные налоговые ставки для бизнеса, а не выделение средств на субсидии из бюджета.

«Отдавать три МРОТ из бюджета не лучшая идея. А вот если компании будут понимать, что за эффективную работу, они будут получать льготы, это будет стимулом для них. Тем более, что все выпускники разные. Один может принесет очень большую выгоду, и никаких трех МРОТ не надо, а кого-то нужно будет увольнять, и смысл в этих выплатах?», — считает экономист.

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Автор: Карина Азоян
#россия #выпускники #мрот #работа

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