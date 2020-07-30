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 Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах

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12:47   30 Июля 2020
Происшествия

Адвокат: жена расчлененного рэпера Картрайта готова пройти полиграф

Адвокат: жена расчлененного рэпера Картрайта готова пройти полиграф

Супруга погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчленившая тело мужа, задержана сотрудниками полиции и готова пройти полиграф. Уточняется, что она находится в участке не в рамках уголовного дела, сообщила адвокат женщины Ирина Скурту.

Адвокат рассказала, что уголовное дело против ее подзащитной еще не возбуждено. Супруга, расчленившая тело рэпера, готова пройти проверку на полиграфе. Женщина задержана, выясняется ее роль в гибели супруга-музыканта. Об этом юрист сообщила телеканалу "360".

Тело украинского рэпера Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, его труп расчленила супруга. Она первая обнаружила мужа мертвым и решила скрыть факт смерти своего сожителя. Предположительно, музыкант скончался из-за передозировки.

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Автор: Кристина Мокроусова
#смерть #жена #рэпер #Энди Картрайт

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