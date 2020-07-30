Эксперты оценили возможность повторения "черного августа" 1998 года для рубля

Тенденция к снижению на валютном рынке в течение последнего времени вызывает опасения у некоторых специалистов по поводу обесценивания рубля.

Впервые за два месяца доллар стал стоить дороже 72 рублей, а евро впервые за четыре месяца достиг отметки в 86 рублей, рассказал директор по развитию TradingView Виталий Кирпичев.

Денежная единица РФ ослабела из-за снижения рублевой ставки и выхода нерезидентов из российских активов на фоне продолжающихся санкций США, передает РИА Новости.

Немаловажную роль также играет частичный отказ от бюджетного правила, добавил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Обрушение рубля в ближайшем будущем не ожидается, девальвация будет управляемой, уверены аналитики.