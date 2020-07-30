Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах

Наследник писателя Михаила Булгакова Сергей Шиловский не удивился популярности «Мастера и Маргариты» среди российских заключенных. В беседе с «Политикой Сегодня» он напомнил, что роман был признан одним из самых известных произведений XX века.

«За решеткой сидят те же люди, что и на свободе. А произведение "Мастер и Маргарита" — одно из самых популярных, читаемых. И в двадцатом столетии был признан самым читаемым и популярным писателем Булгаков. Поэтому я не вижу в этом ничего удивительного, считаю все это закономерно», — говорит Шиловский.

Сергей Шиловский — внук последней супруги Булгакова Елены. Он возглавляет фонд писателя, также ему принадлежат авторские права на произведения Михаила Афанасьевича.

Ранее ФСИН опубликовала ТОП-10 книг в российских колониях. На втором месте, после «Мастера и Маргариты», оказался роман Достоевского «Преступление и наказание», на третьем — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Помимо этого, заключенные часто читают произведения Льва Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение», «Три мушкетера» Дюма, «Отверженных» Виктора Гюго, «Тихий дон» Михаила Шолохова, а также популярностью пользуются «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.