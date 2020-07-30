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14:11   30 Июля 2020
Россия

Кому повысят пенсии с 1 августа

Кому повысят пенсии с 1 августа

Работающих пенсионеров уже в августе ждет прибавка к пенсии. Перерасчет осуществят за предыдущий 2019 год — учитываться будет страховой стаж за этот период.

Для каждого россиянина повышение пенсий будет индивидуальным, объяснила «Политике Сегодня» зампредседателя Союза пенсионеров России, член ОП РФ Людмила Пискунова.

Оно будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, от количества уплаченных страховых взносов в Фонд обязательного пенсионного страхования за 2019 год. При этом трудовой стаж и количество страховых взносов переводятся в пенсионные баллы — условные единицы, с помощью которых проводится расчет выплат.

Людмила Пискунова отметила, что при перерасчете пенсий учитываются не все накопленные индивидуальные пенсионные баллы — их количество ограничено тремя. В 2019 году один балл стоил 87 рублей, в 2020 — 93 рубля.

«С 2015 года ФЗ «О страховых пенсиях» обязал делать корректировки не выше трех пенсионных баллов. Максимальная сумма надбавки составит примерно 270 рублей. То есть люди с минимальной зарплатой получат где-то 60 рублей. А если пенсионер зарабатывает много, то все равно получит только эти 200 с небольшим рублей. Конечно, это обидно», — констатирует Пискунова.

Кроме того, начисления зависят от даты оформления пенсионных выплат, поскольку стоимость одного пенсионного балла закрепляется в год выхода на пенсию.

С 2016 года страховые выплаты для работающих пенсионеров были заморожены. Все время, что пенсионеры получали зарплату, их пенсии не индексировались.

Кому повысят пенсии с 1 августа

Пенсии увеличат без специального обращения в Пенсионный фонд.

«С 2009 введен автоматический порядок корректировок пенсии. Никуда идти не надо», — сказала Людмила Пискунова.  общественница.

Повышение выплат с 1 августа касается только официально работающих пенсионеров. Для остальных категорий граждан все установленные законом перерасчеты произошли еще с января 2020 года. Однако Пискунова отметила, что неработающие пенсионеры также могут попробовать добиться повышения пенсий это решается в индивидуальном порядке, и только через заявление в ПФ РФ.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#пенсии #надбавки #пфр

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