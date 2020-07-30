Пушков указал, что заявления Трампа о защите ФРГ от РФ тиражируют лишь поляки и прибалты

Американский лидер Дональд Трамп усомнился, что США должны защищать ФРГ от России, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Twitter-аккаунте Пушков указал, что сомнения Трампа вполне оправданны, поскольку угрозы для Германии, как и в целом для всей Европы, со стороны России нет. По его мнению, об этом кричат лишь прибалты и поляки, которые хотят таким образом повысить собственную значимость.

"США могут спокойно вывести все свои войска из Европы", — написал Пушков.

Ранее Трамп выразил недоумение, почему американские военные должны защищать ФРГ от России, когда Берлин продолжает осуществлять закупки энергоносителей у Москвы.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Пушков рассказал, как России следует отвечать на санкции.