Украинские радикалы не могут допустить завершения гражданской войны в Донбассе, потому что тогда против них будут возбуждать уголовные дела, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Наш".

Он сказал, что эти украинцы не хотят окончания ситуации в Донбассе, поскольку в ином случае против них просто начнут возбуждать уголовные дела, передает "ПолитНавигатор".

"Вот они и будут варить воду бесконечно для того, чтобы не закончился кризис", — подчеркнул Погребинский.

Политолог отметил, что единственным вариантом в этой ситуации является заморозка происходящего в регионе. Погребинский объяснил, что в связи с этим будет запущен процесс потери Донбасса для Киева навсегда.

"Поэтому, заморозка — это хорошо, что стрелять не будут, а плохо, что мы потеряем и людей, и территории", — добавил он.

С 2014 года на украинской территории продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска в Донбасс, население которого объявило о своей независимости. Люди не согласились с антиконституционным госпереворотом, произошедшим на Украине.

"Царьград" сообщал, что экс-депутат от украинской партии "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий раскритиковал власти Киева за действия в отношении Донбасса.