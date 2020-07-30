Погребинский: Украина потеряет Донбасс навсегда, если заморозит ситуацию в регионе

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах

Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах

 Ходорковский откупается от смерти журналистов в ЦАР «Академией медиабезопасности»

Ходорковский откупается от смерти журналистов в ЦАР «Академией медиабезопасности»
Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

 Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта
Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах

Наследник Булгакова объяснил популярность «Мастера и Маргариты» в российских тюрьмах

 Ходорковский откупается от смерти журналистов в ЦАР «Академией медиабезопасности»

Ходорковский откупается от смерти журналистов в ЦАР «Академией медиабезопасности»
Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

 Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян

Кремль не планирует телефонный разговор Путина и Лукашенко о задержании россиян
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта
12:28   30 Июля 2020
Политика

Погребинский: Украина потеряет Донбасс навсегда, если заморозит ситуацию в регионе

Погребинский: Украина потеряет Донбасс навсегда, если заморозит ситуацию в регионе

Украинские радикалы не могут допустить завершения гражданской войны в Донбассе, потому что тогда против них будут возбуждать уголовные дела, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Наш".

Он сказал, что эти украинцы не хотят окончания ситуации в Донбассе, поскольку в ином случае против них просто начнут возбуждать уголовные дела, передает "ПолитНавигатор".

"Вот они и будут варить воду бесконечно для того, чтобы не закончился кризис", — подчеркнул Погребинский.

Политолог отметил, что единственным вариантом в этой ситуации является заморозка происходящего в регионе. Погребинский объяснил, что в связи с этим будет запущен процесс потери Донбасса для Киева навсегда.

"Поэтому, заморозка — это хорошо, что стрелять не будут, а плохо, что мы потеряем и людей, и территории", — добавил он.

С 2014 года на украинской территории продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска в Донбасс, население которого объявило о своей независимости. Люди не согласились с антиконституционным госпереворотом, произошедшим на Украине.

"Царьград" сообщал, что экс-депутат от украинской партии "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий раскритиковал власти Киева за действия в отношении Донбасса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#донбасс #украина #погребинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...