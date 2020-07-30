Ходорковский откупается от смерти журналистов в ЦАР «Академией медиабезопасности»

Минуло ровно два года с тех пор, как в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Виновные не установлены до сих пор, а организатор командировки со смертельным финалом — олигарх Михаил Ходорковский — вербует новых исполнителей.

Ранее судимый за мошенничество экс-глава ЮКОСа открывает «Академию медиабезопасности» имени Орхана Джемаля под эгидой Фонда «Справедливость для журналистов». На курсах журналистов обещают научить защищать себя от «профессиональных рисков». Организованный в британской столице Фонд возглавляет гражданка Великобритании Мария Орджоникидзе. В период пребывания Ходорковского в колонии она руководила пресс-центром и отвечала за пиар олигарха в СМИ.

Политолог Владимир Шаповалов усомнился в искренности декларируемых Фондом намерений обучить журналистов профессиональным навыкам. По мнению эксперта, курсы олигарх профинансировал, чтобы откупиться от журналистского сообщества, которому важна правда о роли Ходорковского в гибели группы Джемаля.

«Здесь явно прослеживается попытка купировать негатив со стороны российского журналистского сообщества по отношению к Ходорковскому и создать некую позитивную повестку. Олигарх давно пытается наладить контакт с журналистами, это не первая организация, которую он создает в этом плане. В этом я вижу не столько попытку Ходорковского откупиться, сколько "перекупить" журналистов, которые справедливо обвиняют его в смерти Джемаля, Расторгуева и Радченко», — заявил эксперт.

Шаповалов добавил, что олигарх пытается завербовать максимальное количество журналистов и обратить их работу в нужное для себя русло. Именно этой цели служит «Академия медиабезопасности», уверен эксперт.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало расследование, в котором рассказывается, кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР.

Так, выяснилось, что перед отправкой россиян в ЦАР заказчик их поездки — Михаил Ходорковский — установил тесные контакты со спецслужбами Франции и представителями государственных СМИ. Маршрут корреспондентам строился на основании публикаций, которыми их снабжал руководитель Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин. После гибели журналистов в Африке Ходорковский ликвидировал ЦУР. Коняхину до сих пор удается избежать ответственности за организацию командировки коллег в одну из самых опасных стран мира без должной подготовки: журналисты приехали в ЦАР, не уведомив власти, с поддельными документами, без охраны.