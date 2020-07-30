Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию о запрете алкоголя и сигарет в России

Участники онлайн-эфира, организованного медиагруппой "Патриот" и Федеральным агентством новостей, обсудят вероятность введения в России полного запрета на курение и алкоголь.

Сигареты и спиртные напитки наносят огромный урон здоровью человека. Они становятся причиной развития огромного количества заболеваний, многие из которых приводят к необратимым последствиям.

В России эти опасные вещества продаются в свободном доступе. Запрет алкоголя и сигарет мог бы решить большое количество проблем россиян, передает ФАН.

Участники пресс-конференции обсудят возможность введения подобной меры на территории РФ. Экономисты, социологи, врачи, чиновники и журналисты ответят на важные и острые вопросы в данной области. Прямой эфир можно будет посмотреть в официальном сообществе медиагруппы "Патриот" в "ВКонтакте".