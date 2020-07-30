Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции заявил, что США перебросят войска ближе к границам России для ее «сдерживания». Военный эксперт, подполковник запаса Юрий Лебедев в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил этот шаг переходом Запада от информационной войны к реальным действиям.

«Это уже не просто какое-то нагнетание информационного поля, а переход к реальным шагам, которые обычно не приводят ни к чему хорошему. Президент США Дональд Трамп не отличается глубоким аналитическим умом в этом отношении. <…> Он далек от продуманных шагов. Он не понимает, насколько опасными могут быть вот такие "игры" с вооруженными силами», — считает специалист.

Эспер пояснил, что воинские подразделения Пентагон собирается разместить «на востоке и в районе Черного моря». Помимо «сдерживания» России, США намерены обеспечить безопасность союзников на юго-восточном фланге. Руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский заверил, что переброска американских войск не должна беспокоить россиян.

«У нас с границами все нормально. Группировок и сил, размещенных на западных границах и, тем более, на юге, вполне достаточно для обеспечения безопасности», — полагает военный эксперт.

Глава Пентагона не уточнил, сколько именно американских солдат отправятся к российским границам. Бужинский уверен, что речь идет о ротации части войск, которые США выведут из Германии. Из 12 тысяч человек 6,4 тысячи поедут домой, а больше пяти с половиной тысяч отправятся в Бельгию и Италию. По мнению руководителя Центра прикладных политико-военных исследований, к Черному морю Пентагон может послать пару тысяч человек.

Ранее Эспер заявил, что США снизит численность своих солдат на территории Германии с 36 до 24 тысяч. Глава американского военного ведомства считает, что процесс займет несколько недель.