Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня

Оборонные ведомства Азербайджана и Армении обменялись взаимными обвинениями в нарушениях режима прекращения огня. Баку сообщает о 42 обстрелах со стороны Армении, Ереван - о 15 случаях обстрелов со стороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военные Армении 42 раза обстреляли позиции армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и на границе.

Позиции армии Азербайджана были обстреляны с территории Бердского и Чамбаракского районов Армении.

Как отметили в Министерстве обороны Армении, военные Азербайджана обстреляли позиции армянских военных в ночь на 30 июля 15 раз, передает ТАСС.

Отметим, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Стороны обмениваются взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.