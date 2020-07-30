Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня
Оборонные ведомства Азербайджана и Армении обменялись взаимными обвинениями в нарушениях режима прекращения огня. Баку сообщает о 42 обстрелах со стороны Армении, Ереван - о 15 случаях обстрелов со стороны Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военные Армении 42 раза обстреляли позиции армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и на границе.
Позиции армии Азербайджана были обстреляны с территории Бердского и Чамбаракского районов Армении.
Как отметили в Министерстве обороны Армении, военные Азербайджана обстреляли позиции армянских военных в ночь на 30 июля 15 раз, передает ТАСС.
Отметим, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Стороны обмениваются взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.