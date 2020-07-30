5509 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в 84 регионах России за последние сутки. Об этом информировал оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Сутки назад было выявлено 5475 заболевших.

Подчеркивается, что у почти 30% из 5509 человек не было клинических проявлений заболевания. За последние сутки также зарегистрировано 129 летальных случаев, а 9322 пациента были выписаны из российских больниц.

На сегодняшний день в Российской Федерации выявлено 834 499 людей с положительным тестом на COVID-19 в 85 регионах государства.