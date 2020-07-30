Аббас Джума отметил принадлежность задержанных под Минском россиян к ЧВК "Мар"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали на территории республики сотрудников ЧВК "Мар", заявил журналист-международник Аббас Джума, комментируя сообщения СМИ Белоруссии о задержании 33 россиян.

СМИ Белоруссии сообщили, что россияне были задержаны в пансионате в окрестностях Минска, еще один гражданин РФ был задержан в южной части республики. Аббас Джума отметил, что задержанные являются членами ЧВК "Мар".

"Точно. ЧВК "Мар"", — написал Джума в своем Telegram-канале.

Также журналист-международник с иронией добавил, что президента Лукашенко стоит поблагодарить.

"Во-первых, спас дураков от смерти. Там, конечно, полные нули в этой ЧВК", — подчеркнул Джума.

Согласно сообщениям белорусских СМИ, россияне прибыли в республику якобы для того, чтобы дестабилизировать обстановку перед выборами президента Белоруссии. Кроме того, местные СМИ безосновательно заявляли, что задержанные россияне якобы имеют отношение к ЧВК "Вагнер", передает Nation News.

Российские эксперты отмечают, что в этой истории прослеживается очевидное участие Запада. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что ухудшение отношений между Москвой и Минском на руку США и странам Европы. Не исключено, что стоит ждать новых провокаций со стороны Запада в преддверии президентских выборов в Белоруссии.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, что информация о якобы существующей связи задержанных россиян с ЧВК "Вагнер" не имеет ничего общего с действительностью.

Стоит отметить, что ни одному из 33 российских граждан, задержанных в Белоруссии, после допроса не предъявили никаких обвинений. Некоторые из них являются обладателями двойного гражданства и имеют не только российские, но и украинские паспорта.