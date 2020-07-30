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10:36   30 Июля 2020
Политика

Шаповалов рассказал, кто заинтересован в ухудшении отношений Белоруссии и РФ

Шаповалов рассказал, кто заинтересован в ухудшении отношений Белоруссии и РФ

Авторы провокации в Белоруссии пытались разрушить ее дружеские отношения с Россией, а также убрать действующее руководство республики. Так считает российский политолог Владимир Шаповалов.

Шаповалов уверен, что происходящие в Белоруссии события связаны с Западом, который руками оппозиции пытается разделить белорусское общество на две стороны. Он считает, что провокация была направлена на ту часть населения, которая еще не определилась с предстоящим выбором президента.

Начавшаяся в республике цветная революция связана с президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии через десять дней, уверен политолог. Недоброжелатели Минска пытаются сделать все возможное, чтобы направить республику на путь украинского майдана.

"Особенно показательно это после заявлений госпожи Тихановской о том, что Белоруссия должна разорвать союз с Россией, и господина Ходорковского — в поддержку Тихановской против действующей власти", — цитирует политолога "Слово и Дело".

Авторы вброса о ЧВК "Вагнер" в Минске хотят расколоть белорусское общество на пророссийский и прозападный лагерь. Шаповалов уверен, что Россия никак не связана с обострением ситуации в Белоруссии.

Накануне в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. По информации местных СМИ, задержанные якобы связаны с ЧВК "Вагнер" и прибыли в страну, чтобы "дестабилизировать ситуацию" в республике на фоне предстоящих выборов президента, которые запланированы на 9 августа.

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Автор: Руслан Неглинный
#провокация #белоруссия #шаповалов

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