Суд арестовал на семь суток организатора митинга во Владивостоке

Организатора митинга во Владивостоке арестовали на семь суток. Его признали виновным в организации несанкционированной акции.

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Он организовал массовое мероприятие, не подав уведомление о его проведении, передает РИА Новости. Суд назначил задержанному семь суток административного ареста.

Незаконные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала проходят во Владивостоке по выходным. Массовые мероприятия проводить в Приморском крае запрещено в связи с распространением коронавируса. Власти ввели в регионе масочный режим, также жителям края необходимо соблюдать социальную дистанцию.