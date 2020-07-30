Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию о запрете алкоголя и сигарет в России

Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию о запрете алкоголя и сигарет в России

 Оперштаб заявил о 5509 новых случаях COVID-19 за сутки

Оперштаб заявил о 5509 новых случаях COVID-19 за сутки
Минск договорился с Киевом об усилении пограничного режима

Минск договорился с Киевом об усилении пограничного режима

 Шаповалов рассказал, кто заинтересован в ухудшении отношений Белоруссии и РФ

Шаповалов рассказал, кто заинтересован в ухудшении отношений Белоруссии и РФ
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта
Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию о запрете алкоголя и сигарет в России

Медиацентр "Патриот" проведет пресс-конференцию о запрете алкоголя и сигарет в России

 Оперштаб заявил о 5509 новых случаях COVID-19 за сутки

Оперштаб заявил о 5509 новых случаях COVID-19 за сутки
Минск договорился с Киевом об усилении пограничного режима

Минск договорился с Киевом об усилении пограничного режима

 Шаповалов рассказал, кто заинтересован в ухудшении отношений Белоруссии и РФ

Шаповалов рассказал, кто заинтересован в ухудшении отношений Белоруссии и РФ
Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

Инфовойна со вкусом пармезана. США будут сдерживать РФ из Италии и Бельгии

 Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта

Илон Маск против. Названа главная опасность искусственного интеллекта
10:31   30 Июля 2020
Происшествия

Суд арестовал на семь суток организатора митинга во Владивостоке

Суд арестовал на семь суток организатора митинга во Владивостоке

Организатора митинга во Владивостоке арестовали на семь суток. Его признали виновным в организации несанкционированной акции.

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Он организовал массовое мероприятие, не подав уведомление о его проведении, передает РИА Новости. Суд назначил задержанному семь суток административного ареста.

Незаконные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала проходят во Владивостоке по выходным. Массовые мероприятия проводить в Приморском крае запрещено в связи с распространением коронавируса. Власти ввели в регионе масочный режим, также жителям края необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#арест #владивосток #митинг #акция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...